Venezuelano fica gravemente ferido em assalto no Jardim SÃ£o LourenÃ§o

Venezuelano, de 44 anos, ficou gravemente ferido durante um assalto que sofreu na noite deste domingo (16), no Jardim São Lourenço, em Campo Grande. Com muita dificuldade, ele relatou por meio de sinais que teve celular e mochila levadas pelos criminosos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer no CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes, onde a equipe médica relatou que o homem estava na sala de emergência com alguns ferimentos.

Ao chegar no local, os policiais tiveram dificuldade para verbalizar com a vítima, pois ele não fala língua portuguesa. Por meio de gestos, ele conseguiu mostrar que foi assaltado, mas não soube identificar a localidade, nem os envolvidos.

A equipe médica da unidade de saúde explicou que a vítima estava gravemente ferida, pois apresentava dois cortes contusos na cabeça e algumas fraturas faciais, sendo necessária a transferência para a Santa Casa.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

