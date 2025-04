Venezuelano quase é linchado após agredir idoso em Dourados

Um homem venezuelano, de 33 anos, quase foi linchado na madrugada deste sábado (26), precisando até mesmo subir em uma árvore, após agredir um idoso que havia lhe cedido a casa para morar de favor em Dourados.

Segundo informações do portal Dourados News, o idoso, de 62 anos, havia concedido um quarto na residência para que o venezuelano, que estava em situação de rua, pudesse se abrigar temporariamente.

No entanto, após diversos pedidos para que ele deixasse o local, o venezuelano se recusava a deixar a residência. Além disso, ele estava causando problemas no bairro, como comportamento agressivo e uso excessivo de álcool, com testemunhas relatando que ele até teria mostrado suas partes íntimas para vizinhas da região.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem agrediu fisicamente o idoso, momento em que o sobrinho da vítima interviu nas agressões para defender o senhor de idade.

Após a agressão contra o idoso, moradores tentaram linchar o autor, que precisou fugir e subir em uma árvore para não ser agredido.

Ele apresentava ferimento no pé direito, sofrido durante a fuga. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também