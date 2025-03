Venezuelanos sÃ£o presos ao tentar roubar cervejas em mercado de Dourados

Dois venezuelanos, de 19 e 33 anos, foram presos depois de furtarem 72 garrafas de cerveja em m supermercado localizado na rua Antônio Emílio de Figueiredo, em Dourados, durante a noite de domingo (30).

Conforme as informações policiais, os dois foram ao supermercado por volta das 18h40. Enquanto um deles colocou as bebidas em um carrinho de compras, o outro ficou perto da área de caixa, esperando.

Após isso, eles saíram ‘de fininho’ do estabelecimento, tentando não serem pegos. Porém, o segurança do mercado notou a ação e acabou abordando os homens antes que eles saíssem do comércio.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada, atendendo a ocorrência e prendendo a dupla em flagrante. O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como furto.

