Ventilador de teto tem curto-circuito e casa pega fogo em Ladário

Nesta segunda-feira (6), o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio em uma casa localizada na Rua Afonso Pena com a João Goulart, em Ladário.

De acordo com informações do site O Pantaneiro, uma pane no ventilador de teto pode ter causado o início das chamas.

O incêndio atingiu um dos quartos, danificando cama, cômoda, armário de aço, ventilador de teto, porta, telhado e fiação elétrica.

Por sorte, ninguém ficou ferido durante o incêndio que destruiu parte da residência.

