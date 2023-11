'Verdão do PCC' atira contra viatura e morre em confronto com a PM no São Conrado

Durante a madrugada desta segunda-feira (20), Ailton Ferreira de Oliveira, vulgo 'Verdão do PCC', morreu em um confronto com a Polícia Militar na Avenida Wilson Paes de Barros, região do Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Segundo informações colhidas pela reportagem, equipes da Força Tática realizavam rondas pela região, quando foram informados de uma pessoa armada pilotando uma motocicleta com registro de furto na cidade.

Após encontrá-lo, houve um acompanhamento tático na tentativa de abordagem, mas Ailton atirou contra a viatura da polícia e revidando a injusta agressão, os militares atiraram contra o suspeito e o atingiram. O criminoso não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os policiais apreenderam um revólver de calibre 38, a motocicleta furtada, um celular, dois carregadores de pistola .40 e um colete balístico.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e fizeram todos os levantamentos e trabalhos de praxe antes do registro da ocorrência.

