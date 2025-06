Vereador bolsonarista é preso por fazer uma adolescente de 'escrava sexual'

Médico e vereador bolsonarista de Canarana, cidade localizada a 823 km ao leste de Cuiabá (MT), Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa, de 40 anos, o Dr. Thiago (PL), foi preso pela Polícia Civil no sábado (31), por abuso sexual contra menores.

Há indícios que ele fazia uma menor de “escrava sexual”, além de abusar de uma adolescente de 15 anos desde que ela tinha 12. Material pornográfico com as vítimas foi encontrado.

De acordo com as informações do delegado Flávio Leonardo, divulgado pelo site Gazeta Digital, inicialmente, a polícia foi nos endereços do vereador para cumprir mandados de busca. Lá, encontraram materiais envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes, que é crime.

Flávio explicou ainda que parte do conteúdo foi gravado pelo próprio suspeito, que recebeu voz de prisão em flagrante no local. A busca foi autorizada após uma denúncia de crimes contra menores.

A investigação apontou que ele estava se relacionamento com uma adolescente e que a utilizava como “escrava sexual”. Além disso, a usava como instrumento para abusar sexualmente de uma criança de 2 anos.

Polícia chegou em uma segunda vítima, hoje com 15 anos. Ela contou que sofre abusos do vereador desde que tinha 12 anos. No conteúdo pornográfico apreendido é possível identificar as duas vítimas.

Flávio destacou ainda que há indícios de que o vereador usava sua posição de médico – atuante na saúde municipal – para se aproximar das vítimas, especialmente as que estão em situação de vulnerabilidade. Caso segue sob investigação.

