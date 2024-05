Vereador de Água Clara protagoniza briga durante festival e agride servidora

Durante a 10ª Festa das Nações em Água Clara, o Vereador Marcelinho Carvoeiro, junto com outros colegas se envolveram em uma briga, e conforme o site local, pelo menos três pessoas foram alvos de agressões do grupo que estava com o parlamentar



De acordo com o portal Midiaclara, o Secretário de Saúde do município, Alex Oliveira, foi o primeiro alvo das agressões por parte do grupo que acompanhava Marcelo Carvoeiro, sendo deixado com cortes na cabeça e hematomas pelo corpo.



Na sequência, um servidor também foi alvo de ataques ao buscar ajuda para o Secretário, ele acabou precisando de 9 pontos.



Logo depois, a mulher deste servidor, ao presenciar as agressões, gritou por ajuda, momento em que foi atingida por um soco pelo Vereador Marcelinho. Ainda conforme o site local, o parlamentar ainda tentou enforcá-la, enquanto gritava, "Eu não te bati não, sua vagabunda!". Nesse momento, as agressões contra o marido da mulher se intensificaram, com ele sendo submetido a um violento espancamento.



A vítima realizou o exame de corpo de delito ainda na mesma madrugada. A Polícia Civil de Água Clara investiga o caso. Até o momento, o vereador não se manifestou. Assista:

Vereador de Agua Clara agr1d3 servidora pic.twitter.com/pxOrtyWvu8 — Discutindo Dorama (@EsposadoBangtan) May 12, 2024

