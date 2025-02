Vereador de Ribas atropela mulher e causa acidentes ao dirigir embriagado pela cidade

O vereador do PT, Lucas Lopes, de Ribas do Rio Pardo, quase foi linchado após atropelar uma mulher, tentar fugir e causar outro grave acidente na rua Aniceta Rodrigues de Souza. O caso aconteceu na madrugada de domingo (2), logo após o motorista sair alcoolizado de uma festa.

Conforme as informações do site Rio Pardo News, ele seguia pela rua quando atropelou a vítima. Para tentar fugir do local, sem prestar socorro à mulher, ele acabou batendo três vezes, parando apenas após colidir contra um caminhão.

Vendo a cena, moradores ficaram revoltados, furando os pneus e ateando fogo no carro do vereador. Alguns queriam linchar Lucas, mas não conseguiram. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, fazendo o controle do incêndio.

A vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhada para o Hospital Municipal antes de ser transferida em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande, onde está internada em estado grave.

A Polícia Militar foi até o local, atendendo a ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também