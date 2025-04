Vereador do Paraná morre após acidente grave na BR-163, em Naviraí

O vereador de Altônia, no interior do Paraná, Miguel Rezende, de 46 anos, morreu dias depois de sofrer um grave acidente na BR-163, em Naviraí. Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Portal do Conesul, a vítima estava acompanhada da esposa, Maria Aparecida Marques Rocco Rezende, em um Chevrolet Onix seguindo em direção a Campo Grande quando acabou colidindo contra um caminhão canavieiro.

Por conta da colisão, o Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas as encaminhando para o Hospital Municipal de Naviraí com ferimentos graves. Porém, devido a gravidade do caso, o casal foi transferido com urgência para Campo Grande.

A PRF e a CCR MSVia estiveram no local para sinalizar a via e iniciar os trabalhos de investigação para apurar as causas do acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também