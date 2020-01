Vereador e mulher são encontrados mortos a tiros

Priscilla Porangaba, com informações do Sigamais

O vereador Valfrido Cauneto, de 76 anos, de Santo Expedito (SP), e sua mulher Vanda Cauneto, de 68 anos, foram encontrados mortos na madrugada desta quinta-feira (23), em uma propriedade rural da cidade.

Segundo informações do Sigamais, a identificação dos corpos foi feita pelo filho do casal, que vai pela à propriedade ainda de madrugada para a ordenha de leite do rebanho, trabalho realizado por ele e pelo pai.

Ao chegar na casa, por volta das 4h30, o filho se deparou com os pais mortos, cada um com um tiro na cabeça, no quarto do imóvel. Não há indícios de arrombamento na casa. O guarda roupas do quarto onde o casal foi morto estava revirado.

Após encontrar os pais sem vida, o filho acionou a polícia, que designou equipes da Polícia Militar e Polícia Civil ao local. O imóvel está preservado para os trabalhos dos peritos da Polícia Científica. Já o corpo das vítimas deve ser removido ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos trabalhos periciais.

O caso será investigado para tentar identificar a autoria e as circunstâncias da morte do casal, que pode ser latrocínio roubo seguido de morte ou crime político.

O homem morto já foi prefeito de Santo Expedito por dois mandatos, nos períodos de 1973/1977 e 1983/1988 e estava no seu sexto mandato de vereador, atualmente no partido PP. A mulher foi candidata a vereadora na eleição passada, mas não conseguiu eleger-se.

