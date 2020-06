Vereador é preso em MS por falta de pagamento de pensão alimentícia

Priscilla Porangaba, com informações do Portal Angélica

O vereador Elio Custódio Lopes (Patriota) foi preso por atraso no pagamento de pensão alimentícia nesta segunda-feira (15) em Antônio João, na fronteira com o Paraguai.

Segundo informações do Portal Angelica, a prisão foi decretada pela Justiça da comarca de Ponta Porã. “Macaco", como o vereador é conhecido na cidade, foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil em Ponta Porã para assinar documentos relativos ao cumprimento da ordem judicial,.

Ainda de acordo com o site, a prisão domiciliar em caso de atraso no pagamento de pensão alimentícia foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por causa da pandemia do novo coronavírus. Elio Lopes foi eleito em 2016 com 235 votos.

