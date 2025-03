Vereador e sobrinho sÃ£o agredidos por homem drogado na frente de casa em MS

O vereador Marcelino Nunes de Ponta Porã foi agredido na frente de familiares e amigos, enquanto estava em frente a sua residência na noite da última sexta-feira (21).



Na delegacia o parlamentar informou que estava com um sobrinho e alguns amigos, quando Ricardo Ortega de 24 anos aparentemente sob efeitos de drogas passou pelo local e começou a provocá-los.



De acordo com o Ponta Porã News, ao pedir para que o rapaz se retirasse, Marcelino e seu sobrinho foram agredidos



O agressor foi dominado pelas pessoas que estavam no local e entregue para a Polícia Militar. Marcelino e o sobrinho sofreram vários ferimentos pelo corpo e o vereador precisou de atendimento médico já que estava com a suspeita de fratura em um dos dedos.



O homem portava certa quantidade de maconha e o fato foi registrado como lesão corporal dolosa.

