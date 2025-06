Vereadora se envolve em confusão e ameaça esposa de sargento da Polícia Militar

Uma vereadora de Ladário acabou se envolvendo em uma confusão e ameaçou uma equipe da Polícia Militar durante a tarde de domingo (8), no Bairro Almirante Tamandaré.

Conforme as informações policiais, obtidas e divulgadas pelo site Diário Corumbaense, a guarnição foi acionada por um morador da rua Alan Kardec, que denunciou som alto vindo da casa vizinha. Durante a denúncia, ele informou que a ação é recorrente.

Ao chegar no local, foi constatado que o som estava realmente alto. Como de praxe, os militares conversaram com o morador, que se apresentou como proprietário do imóvel. Ele então aceitou diminuir o volume e por isso os policiais deixaram o local.

Porém, momentos depois, o vizinho voltou a ligar informando o desejo de representar formalmente contra o homem. Ao chegar na residência, dizendo que o proprietário precisaria acompanhar os policiais até a delegacia, a vereadora apareceu, se apresentando como ‘autoridade’ da cidade.

Ela então detalhou ser dona da casa e esposa do homem, que estava sendo abordado. A parlamentar chegou ainda a dizer que seu marido não iria a lugar nenhum, passando a questionar o trabalho da Polícia Militar, uma vez que, no entendimento dela, os policiais precisariam ir até outros imóveis da região que também estavam com o som alto.

Diante da situação, a guarnição solicitou reforços para conduzir o homem até a delegacia, momento em que os ânimos se exaltaram e após muito diálogo, o marido da vereadora aceitou acompanhar a equipe.

Ainda muito irritada, a parlamentar teria ameaçado a esposa do sargento que atendia a ocorrência dizendo: ‘Por causa disso, ela (citando o nome) vai voltar para a escola amanhã’. A mulher dele funcionária pública em cargo de confiança na Secretaria de Educação de Ladário.

A frase foi interpretada como ameaça indireta, e o policial militar registrou no boletim contra a vereadora, pois se sentiu intimidado, já que ela exerce mandato eletivo, poderia usar sua influência para prejudicar a esposa dele.

O aparelho de som foi apreendido e o marido da vereadora conduzido para a delegacia. O caso foi então registrado como perturbação do sossego alheio.

Para o site, a vereadora disse durante a manhã desta segunda-feira (9) que não iria comentar o ocorrido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também