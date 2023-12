Véspera de Natal: Casal morre durante acidente na BR-267, em Nova Andradina

Ivan Gonçalves Teixeira de Lima, de 27 anos, e Ariane Renovato Ross, de 40 anos, morreram durante um grave acidente ocorrido na deste domingo (24), na rodovia BR-267, no distrito Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

Conforme as informações iniciais, o casal estava em um Nissan Tiida, com placas de São Paulo, seguindo em direção ao distrito, quando Ariane, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção.

Por conta disso, o veículo saiu da pista, capotando várias vezes e colidindo violentamente contra alguns coqueiros, que estavam localizadas às margens da rodovia. O casal morreu na hora, não dando tempo de serem socorridos.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas puderam apenas constatar o óbito dos dois. Segundo informações do site Nova News, equipes da Polícia Civil e da Perícia Criminal foram até o local, para investigar as circunstâncias do acidente e realizar os procedimentos necessários.

