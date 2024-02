"Vi o motorista morrer na minha frente", diz familiar de vítima do acidente na BR-163

O acidente entre duas carretas e um ônibus Volvo ocorrido na tarde de ontem (2), na BR-163, na cidade de Naviraí, continua sendo investigado. Segundo informações policias, a colisão teria sido provocada por uma tentativa de ultrapassagem do ônibus.

Após a tentativa de ultrapassagem o ônibus teria colidido com uma carreta Scania, que seguia no mesmo sentido, de Juti para Naviraí, batendo de frente com outra carreta que vinha no sentido contrário, de Naviraí para Juti.

De acordo com informações da PRF e da CCR-MS Vias, o motorista do ônibus, Mauro Marcio dos Santos Lili, de 40 anos, morreu e pelo menos 40 pessoas ficaram feridas. Os feridos foram socorridos e encaminhados para a Santa Casa de Naviraí.

Com exclusividade, a reportagem do Jornal A Princesinha News conversou com o genro de uma das vítimas que estava dentro do ônibus junto com seus filhos. O homem, identificado apenas como Márcio, presenciou a morte do motorista do ônibus enquanto retirava seus familiares do veículo.

"Infelizmente eu vi o motorista morrer na minha frente, no momento em que eu estava ajudando no resgate da minha sogra e do meu filho", comentou.

Márcio relatou que sua sogra estava a caminho de Naviraí para deixar os filhos que estavam de férias em outra cidade. A mulher passará por uma cirurgia devido a um ferimento no ombro, enquanto seu filho de 10 anos escapou ileso.

Ele descreveu momentos de muita tensão no local, com várias pessoas feridas. Márcio foi até a cidade buscar água para levar às vítimas na BR.

A dinâmica exata do acidente ainda não foi informada. A colisão ocorreu no km 135 da BR-163. Segundo a CCR-MS Vias, o ônibus transportava 41 passageiros. Ambas as pistas da rodovia estão interditadas, sem previsão para liberação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também