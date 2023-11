JD1TV: Câmeras flagram motorista 'furando' o sinal em acidente na Via Park

Um acidente registrado na manhã deste sábado (4), entre um Chevrolet Prisma e um Fiat Argo causou contradição entre motoristas no cruzamento da rua Professor Luís Alexandre de Oliveira com Antônio Maria Coelho, logo após a rotatória, no trecho conhecido como Via Park.



Conforme informações levantadas no local, o motorista do Prisma, Anderson Pinto de 47 anos, contou que seguia pela Antônio Maria Coelho e no momento que cruzaria a Luís Alexandre de Oliveira, foi atingido pelo Argo.



Já o motorista do Argo, douradense de 23 anos, que veio a Campo Grande para uma festa, contou que estava descendo pela Luís Alexandre de Oliveira e foi atingido pelo Prisma que, segundo o condutor, teria cruzado o sinal vermelho na Antônio Maria Coelho.

No entanto, imagens obtidas pelo JD1 Notícias, mostram que o Prisma não furou o sinal vermelho em alta velocidade, como afirmado pelo outro condutor. Veja:



