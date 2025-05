"Viadinho": Homem denuncia homofobia em academia da Capital

Um ex-colaborador de uma academia de Campo Grande, localizada na Avenida Mato Grosso, no Bairro Jardim dos Estados, procurou a polícia para abrir um boletim de ocorrência denunciando perseguição por homofobia na unidade.

Ao JD1, o ex-funcionário, que atuava como como professor de musculação e preferiu não se identificar, contou que trabalhava na unidade desde outubro de 2022 e afirmou que notava uma certa perseguição por parte da gerente da unidade, chegando até mesmo a ser completamente ignorado por ela.

Durante o período, o ex-professor da rede relevou que chegou a ter uma garrafa de água Stanley - que variam de preço entre R$ 149 e podem chegar aos mais de R$ 300 - furtada dentro da unidade e, ao informar a gerente, foi vítima de descaso, segundo ele.

Ainda conforme relato, a “perseguição” se agravou após ele resolver a situação de maneira externa, sem ajuda da academia. “Eu era totalmente discriminado, ela não falava comigo, eu ficava nos cantos sozinho, eu sabia que tava acontecendo algo, mas não sabia o que era”, contou ao JD1.

O homem disse que o preconceito, no entanto, só foi confirmado neste ano. “Em um dia de muita chuva, cheguei na academia e vi que estava sem internet [na unidade], e ao questiona-la, falou pra eu resolver o problema”.

“Foi quando fui até o computador na sala da gerente, e ao ligar o monitor, vi uma troca de mensagens entre ela e o diretor de operações da rede, onde ela me xingava de ‘viadinho’, ‘vagabundo’ e ‘safado’”, acrescentou ele ao JD1.

“Eu vi no WhatsApp dela, estava aberto na tela, ela conversando com o diretor de operações, me xingando, bolando um plano com ele, uma maneira de me desestabilizar pra que eu pedisse as contas e não recebesse meu acerto, porque não era justo receber meu acerto”, detalhou.

Foi nesta conversa que ele descobriu que seria desligado da academia. “Tudo que eles falavam [na conversa] eles botaram em prática, ela me deu advertência porque eu cheguei dois minutos atrasado, ela foi reduzindo as minhas aulas pra que eu tivesse uma dor financeira, de certa forma, e um momento também ela pediu pra que todos os funcionários deitassem no chão e rolassem num tapete”, completou.

Ele foi desligado oficialmente da unidade nesta sexta-feira (16), e foi barrado de entrar na unidade para continuar com suas atribuições como personal trainer, algo permitido pelo regimento interno da rede.

“Ontem eu estava com a minha aluna, eu passei o maior constrangimento, fui bloqueado na catraca, um professor foi lá mandar eu ir embora, foi o maior constrangimento”, afirmou.

Ele também relatou ao portal que outros funcionários que se recusaram a rolar no tapete também foram demitidos, dois deles LGBTQIA+, sendo um homem gay e um homem transexual. “Acredito que deva ter um viés de preconceito por trás dessas atitudes dela”.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro como injúria, perseguição e injúria qualificada pela LBGTfobia.

Outras violações

O ex-funcionário também detalhou ao JD1 que entrou com um processo contra a academia por outras violações trabalhistas, como o pagamento parcial do vale transporte, além de ter de cumprir uma hora extra toda quarta-feira.

Posicionamento da empresa

O JD1 entrou em contato com a rede de academia, no entanto, não recebeu posicionamento até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para declarações da empresa.

