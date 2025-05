Viajando com filho de 12 anos, traficante é presa com mais de 80kg de cocaína em MS

Uma mulher, que estava viajando com o filho, de apenas 12 anos, foi presa ao ser flagrada transportando mais de 80kg de cocaína em um compartimento oculto do carro. O caso aconteceu durante a manhã de domingo (18), na BR-267, em Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estavam fazendo fiscalização na rodovia quando abordaram um Hyundai Tucson, onde estava a mulher e o filho.

Ao ser entrevistada, ela apresentou nervosismo. Por conta disso, os policiais optaram por fazer uma vistoria mais detalhada no veículo.

Durante a checagem, os agentes localizaram o compartimento oculto, onde estavam escondidos 63 quilos de pasta base de cocaína, 17 quilos de cloridrato de cocaína e 2 quilos de haxixe.

Questionada, a motorista alegou desconhecer a presença da droga no carro. Ela foi presa em flagrante e encaminhada, junto ao material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

