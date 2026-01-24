Menu
Polícia

Viatura da PM bate em muro durante perseguição no Centro de Campo Grande

Por sorte, ninguém ficou ferido durante o acidente; o dono do carro foi considerado suspeito das agressões

24 janeiro 2026 - 10h31Brenda Assis
A ocorrência atendida pela Polícia Militar - A ocorrência atendida pela Polícia Militar -   (Foto: Ilustrativa)

Uma viatura da Polícia Militar acabou batendo contra um muro durante uma perseguição ocorrida na madrugada deste sábado (24), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes do Batalhão de Choque, com apoio do Canil, prestavam apoio a uma viatura do 10º Batalhão que realizava acompanhamento a um veículo suspeito nas proximidades da unidade policial. Durante o deslocamento, os policiais avistaram um automóvel transitando em alta velocidade por diversas quadras, avançando sucessivos semáforos vermelhos e colocando em risco outros condutores e pedestres.

Ainda conforme o relato, o veículo chegou a trafegar pela contramão em determinadas vias. Foi dada ordem legal de parada, que não foi obedecida pelo condutor, que continuou a fuga de forma ainda mais agressiva, quase provocando colisões frontais e laterais com carros e motocicletas.

No cruzamento da Avenida Fábio Zahran com a Rua Shoei Arakaki, durante a tentativa de manter o acompanhamento, a viatura do Canil perdeu a dirigibilidade e colidiu contra um muro. Após o acidente, foi solicitado apoio imediato de outras equipes.

Pouco tempo depois, uma equipe localizou o veículo suspeito abandonado na Rua 14 de Julho, estacionado na contramão e sobre a calçada, a cerca de sete quadras do local do acidente. O carro estava com um dos pneus furado, portas destravadas e sem a chave na ignição. No interior, os policiais encontraram uma lata de cerveja no console central.

Um guarda da região relatou que um homem com características físicas específicas teria abandonado o veículo, afirmando que iria procurar ajuda em uma borracharia, mas fugiu em seguida e não foi localizado.

Diante da situação, o caso foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, sendo registrado como desobediência e direção perigosa de veículo em via pública.

