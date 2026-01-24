Viatura da PM bate em muro durante perseguição no Centro de Campo Grande

Uma viatura da Polícia Militar acabou batendo contra um muro durante uma perseguição ocorrida na madrugada deste sábado (24), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes do Batalhão de Choque, com apoio do Canil, prestavam apoio a uma viatura do 10º Batalhão que realizava acompanhamento a um veículo suspeito nas proximidades da unidade policial. Durante o deslocamento, os policiais avistaram um automóvel transitando em alta velocidade por diversas quadras, avançando sucessivos semáforos vermelhos e colocando em risco outros condutores e pedestres.

Ainda conforme o relato, o veículo chegou a trafegar pela contramão em determinadas vias. Foi dada ordem legal de parada, que não foi obedecida pelo condutor, que continuou a fuga de forma ainda mais agressiva, quase provocando colisões frontais e laterais com carros e motocicletas.

No cruzamento da Avenida Fábio Zahran com a Rua Shoei Arakaki, durante a tentativa de manter o acompanhamento, a viatura do Canil perdeu a dirigibilidade e colidiu contra um muro. Após o acidente, foi solicitado apoio imediato de outras equipes.

Pouco tempo depois, uma equipe localizou o veículo suspeito abandonado na Rua 14 de Julho, estacionado na contramão e sobre a calçada, a cerca de sete quadras do local do acidente. O carro estava com um dos pneus furado, portas destravadas e sem a chave na ignição. No interior, os policiais encontraram uma lata de cerveja no console central.

Um guarda da região relatou que um homem com características físicas específicas teria abandonado o veículo, afirmando que iria procurar ajuda em uma borracharia, mas fugiu em seguida e não foi localizado.

Diante da situação, o caso foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, sendo registrado como desobediência e direção perigosa de veículo em via pública.

