Viatura da ROMU apreende droga em veículo tombado na Capital

Uma viatura da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), durante patrulha na estrada da Gameleira na manhã desta terça-feira (20), apreendeu diversos pacotes de entorpecentes, que aparentam se tratar de maconha, em um veículo capotado na via.

Segundo informações da ROMU, o veículo foi encontrado tombado, sem ninguém por perto, e com vários pacotes de entorpecente, que apesar de não identificado, aparenta se tratar de maconha.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), para contagem, pesagem e identificação do entorpecente.

