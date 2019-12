Viatura do SIG capota após batida

Sarah Chaves, com informações do TanaMídia Naviraí

Uma viatura do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Naviraí, foi tingida por um carro de passeio e capotou na manhã desta segunda-feira (23). O acidente ocorreu no cruzamento da avenida Campo Grande com a rua Nagazaki.

Segundo informações, o veículo de passeio invadiu a preferencial e colidiu contra a viatura que seguia pela avenida. O Gol era conduzido por uma mulher que precisou de atendimento médico. Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até a Santa Casa de Naviraí, foi medicada e passa bem.

A autora do acidente bateu com a cabeça no para-brisas. Não houve policiais feridos na colisão.

