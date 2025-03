Vice-cônsul da Síria é preso em MS por contrabando Iphone do Paraguai

Márcio Hanna Hanasi Youssef, vice-cônsul da Síria, foi preso contrabandeando mais de 500 iPhones do Paraguai. O caso aconteceu durante a sexta-feira (28), na BR-463, que liga Dourados a Ponta Porã, na região de fronteira.

Conforme as informações do site Dourados News, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estava fazendo abordagens quando desconfiou do veículo do consulado sírio na rodovia.

Durante a abordagem, o homem demonstrou nervosismo. Ao abrir o porta-malas, os agentes encontraram 576 aparelhos, além de 28 Apple Watches e 12 garrafas de vinho, todos sem documentação necessária para importação.

O diplomata então contou que tem uma loja que comercializa telefones celulares e levaria os produtos para revenda, porém, não informou o local.

Diante da situação, ele foi preso e levado para à delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã para os procedimentos cabíveis.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também