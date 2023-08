'Vida boa': Jovem invade lanchonete para comer sorvete e tomar chopp em Dourados

Jovem, de 28 anos, foi preso após invadir uma lanchonete para comer sorvete e peixe com chopp durante a madrugada de terça-feira (8), na Aldeia de Jaguapirú, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela liderança indígena pois o suspeito havia sido detido. Ao chegar no local indicado, os militares fizeram contato com a dona do estabelecimento.

A mulher contou que durante a madrugada sua lanchonete foi alvo de furto. Pelas imagens das câmeras de segurança é possível ver o rapaz pulando a grande e quebrando a porta de vidro ara entrar. Já dentro do estabelecimento, ele consumiu sorvete, comeu peixe e ainda tomou chopp.

Ao sair, ele levou uma garrafa de wisky e a quantia de aproximadamente R$ 750,00. Apesar de ter sido visto, o suspeito nega a autoria do crime, dizendo ser usuário de drogas e que necessita de tratamento para se livrar do vício.

Como ele estava bastante alterado, alegando ter usado drogas, o rapaz precisou ser algemado ao ser encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, onde o caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.



Deixe seu Comentário

Leia Também