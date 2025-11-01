VÍDEO: Ação contra baderna na região norte de Campo Grande lota mais um guincho de motos

Vídeos encaminhados ao JD1 Notícias mostram grupos de motociclistas realizando manobras perigosas, empinando motos e promovendo arruaça em meio a pedestres na região norte de Campo Grande. Em resposta às cenas de desordem, a 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM) intensificou as fiscalizações e promoveu mais uma etapa da “Operação Tranquilidade”, na noite desta sexta-feira (31), resultando em novas apreensões.

A ação, que contou com oito viaturas com apoio do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) e do Batalhão de Choque (BPMChoque). As equipes concentraram as abordagens nas proximidades da Tabacaria Adega, Rua Galdino Afonso Vilela e bairro Vida Nova, locais onde moradores vinham denunciando o barulho excessivo e o comportamento arriscado de motociclistas.

Durante a operação desta sexta, foram abordados 39 veículos, dos quais 14 foram recolhidos por irregularidades. Além disso, 24 autos de infração foram confeccionados e houve o registro de um boletim de ocorrência por furto.

A ação dá continuidade ao trabalho iniciado na quinta-feira (30), quando uma operação integrada entre a 11ª CIPM e o BPMTran resultou na apreensão de dez motocicletas no bairro Nova Lima. Na ocasião, 183 veículos e 205 pessoas foram abordados, com 144 autos de infração lavrados e 12 condutores autuados por dirigir sem CNH.

Segundo o tenente Fharis Abdel Aziz de Souza, da 11ª CIPM, as fiscalizações são parte de uma estratégia permanente para garantir o sossego e a segurança da população.

“A operação, na área da 11ª CIPM, foi destinada a fiscalizar motocicletas com escapamento irregular, que perturbam a tranquilidade no bairro. A fiscalização permanecerá com as equipes ordinárias”, destacou o oficial ao JD1 Notícias.

