Menu
Menu Busca sábado, 01 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

VÍDEO: Ação contra baderna na região norte de Campo Grande lota mais um guincho de motos

Durante a operação desta sexta, foram abordados 39 veículos, dos quais 14 foram recolhidos por irregularidades

01 novembro 2025 - 14h51Brenda Assis     atualizado em 01/11/2025 às 15h03

Vídeos encaminhados ao JD1 Notícias mostram grupos de motociclistas realizando manobras perigosas, empinando motos e promovendo arruaça em meio a pedestres na região norte de Campo Grande. Em resposta às cenas de desordem, a 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM) intensificou as fiscalizações e promoveu mais uma etapa da “Operação Tranquilidade”, na noite desta sexta-feira (31), resultando em novas apreensões.

A ação, que contou com oito viaturas com apoio do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) e do Batalhão de Choque (BPMChoque). As equipes concentraram as abordagens nas proximidades da Tabacaria Adega, Rua Galdino Afonso Vilela e bairro Vida Nova, locais onde moradores vinham denunciando o barulho excessivo e o comportamento arriscado de motociclistas.

Durante a operação desta sexta, foram abordados 39 veículos, dos quais 14 foram recolhidos por irregularidades. Além disso, 24 autos de infração foram confeccionados e houve o registro de um boletim de ocorrência por furto.

A ação dá continuidade ao trabalho iniciado na quinta-feira (30), quando uma operação integrada entre a 11ª CIPM e o BPMTran resultou na apreensão de dez motocicletas no bairro Nova Lima. Na ocasião, 183 veículos e 205 pessoas foram abordados, com 144 autos de infração lavrados e 12 condutores autuados por dirigir sem CNH.

Segundo o tenente Fharis Abdel Aziz de Souza, da 11ª CIPM, as fiscalizações são parte de uma estratégia permanente para garantir o sossego e a segurança da população.

“A operação, na área da 11ª CIPM, foi destinada a fiscalizar motocicletas com escapamento irregular, que perturbam a tranquilidade no bairro. A fiscalização permanecerá com as equipes ordinárias”, destacou o oficial ao JD1 Notícias.

Assista aos vídeos:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Portal - JD1noticias.com (@jd1noticias)


Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Ivinhema
Polícia
Mulher é resgatada pela Polícia Militar após ser agredida pelo companheiro
Homem fica ferido após cair de telhado em Campo Grande
Polícia
Homem fica ferido após cair de telhado em Campo Grande
Radar na Avenida Afonso Pena -
Polícia
População reclama de novos radares e vê 'armadilha' em fase educativa da Agetran
O caso foi registrado na delegacia de Sonora
Polícia
Grávida de 7 meses é agredida por homem em boate de Sonora
Depac Dourados
Polícia
Bandidos fazem a festa após invadirem casa três vezes em 48h em Dourados
Aplicativo FGTS
Polícia
Novas regras mudam antecipação do saque-aniversário do FGTS a partir deste sábado
Imagem ilustrativa
Polícia
Pitbull ataca e mata cachorro em Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Anastácio
Polícia
Trabalhador de 81 anos morre após cair em poço na zona rural de Anastácio
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
O corpo foi achado na sexta
Polícia
Jovem é achada morta em córrego de Maracaju; a suspeita é que ela tenha sido assassinada

Mais Lidas

O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho