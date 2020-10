Vídeo: “Além de preto é enrolado”, diz cliente a motoboy por demora

O moto entregador Edimar Oliveira Peres de Souza, 29 anos, procurou a polícia nesta quinta-feira (29) para denunciar um cliente que teria cometido o crime de racismo durante a entrega do pedido, em um condomínio residencial Spazio Classic do centro de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, durante o horário de almoço, o cliente fez um pedido no restaurante Real Sushi, onde Edimar trabalha. Ao fazer a entrega, o trabalhador teria sido recebido de maneira ríspida pelo cliente, de nome Roberto. “Além de preto é enrolado”, teria dito Roberto a Edimar.

Ao JD1 Notícias, Edimar informou que o pedido estava atrasado por culpa do restaurante, pois a moto de um dos entregadores estava com o pneu furado, portanto alguns pedidos estavam atrasados e não pela demora do deslocamento. “A gente não espera que uma coisa dessas vai acontecer no meio do expediente, é normal imprevisto assim acontecer com quem trabalha com moto e carro”, explicou.

“A única coisa que eu queria era pedir que esse tipo de atitude acabasse. A gente é pai de família, trabalho porque preciso, não estou na rua correndo risco no trânsito porque quero, porque gosto. Não tem justificativa para um tipo de atitude como essa”, disse Edimar. “Só queria que o pessoal colocasse a mão na consciência, com esse tempo de chuva, igual hoje, eu poderia estar em casa, mas não, estou trabalhando”, finalizou.

Em vídeo encaminhado pela vítima ao JD1 Notícias, o cliente aparece discutindo com o entregador, inclusive negando ter praticado o crime de racismo. Assista:

O Real Sushi informou não tolerar nenhum crime ou ato de racismo e que tomou todas as medidas cabíveis para ajudar Edimar.

O caso foi registrado na Delegacia de Policia de Atendimento Comunitário (DEPAC) – Centro e será investigado.

