Vídeo - Após brigar homem tem faca cravada no olho

Depois de brigar por uma vaga no estacionamento de um centro comercial Domingo Alejandro Muñoz Figueroa ficou com uma faca cravada no olho. O caso aconteceu na semana passada em Veracruz no México, o agressor, Armando Barragán Mora, foi preso no local.

De acordo com o site Extra, a faca entrou pelo canto do olho esquerdo da vítima que atravessou a parte superior da cavidade nasal e parou logo abaixo do olho direito. Mesmo com o ferimento Domingo continuou consciente e brigando com Armando até o momento em que a polícia chegou.

A vítima foi encaminhada a um hospital próximo e operado. Devido ao ferimento Alejandro perdeu uma das vistas. O estado de saúde dele é estável, mas agora os médicos tentam salvar o outro olho que também foi prejudicado.

