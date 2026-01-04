VÍDEO: Após fingir ser cliente, ladrão assalta sorveteria no Tijuca

Ladrão, até o momento não identificado, assaltou uma sorveteria no começo da tarde deste sábado, dia 3, na região do Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Ele, num primeiro momento, fingiu ser um cliente e ao perceber que o estabelecimento estava vazio, anunciou o assalto.

Segundo detalhes divulgados pela página "Bairro Santa Emília", a situação aconteceu após o assaltante perceber que não havia nenhum homem trabalhando no local e fingiu estar armado.

A funcionária foi obrigada a retirar todo o dinheiro do caixa e repassar ao assaltante.

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

O caso deverá ser investigado.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também