VÍDEO: Após fingir ser cliente, ladrão assalta sorveteria no Tijuca

Ladrão, até o momento não identificado, assaltou uma sorveteria no começo da tarde deste sábado, dia 3, na região do Jardim Tijuca, em Campo Grande.
Ele, num primeiro momento, fingiu ser um cliente e ao perceber que o estabelecimento estava vazio, anunciou o assalto.
Segundo detalhes divulgados pela página "Bairro Santa Emília", a situação aconteceu após o assaltante perceber que não havia nenhum homem trabalhando no local e fingiu estar armado.
A funcionária foi obrigada a retirar todo o dinheiro do caixa e repassar ao assaltante.
Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.
O caso deverá ser investigado.
