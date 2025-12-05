Menu
Polícia

VÍDEO: Armado com faca e nu, homem invade casa de professora no Monte Líbano

Vítima, de 66 anos, conseguiu escapar ao dar uma cadeirada no suspeito

05 dezembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Homem invadiu a casa pelo forroHomem invadiu a casa pelo forro   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Professora, de 66 anos, passou por apuros na noite desta quinta-feira, dia 4, ao ter a casa invadida por um homem armado com uma faca e sem roupa. O caso aconteceu no Jardim Monte Líbano, em Campo Grande.

O suspeito também proferiu ameaças contra a idosa e a todo momento diria que a mataria. Por sorte, ela conseguiu escapar ao dar uma cadeirada no homem enquanto ele estava distraído.

Conforme repassado para a reportagem, câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito passou rondando diversas residências até escolher o imóvel da professora, que no momento da invasão, estava dormindo e sozinha.

Ela acordou com a lâmina da faca apontada para o pescoço. Mesmo estando em estado de choque, ela conseguiu distrair o suspeito alegando que teria na casa dinheiro e daria para ele, momento em que ela aproveitou o descuido do homem e desferiu uma cadeirada nele.

Diante do fato, ela correu para a casa vizinha, que era a do filho, para pedir ajuda. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pelo suspeito, mas não conseguiu localizá-lo. Porém, a faca usada nas ameaças foi encontrada próximo ao muro dos fundos.

Para invadir a casa, a polícia constatou que o homem conseguiu acessar o forro da casa.

 

