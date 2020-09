Vídeo - Armado, prefeito de Rio Verde bate boca com manifestantes

O prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Mário Kruger, foi preso no interior do Estado na tarde deste sábado (19), após confusão com manifestantes.

Em vídeo, Mário aparece armado e

batendo boca com alguns manifestantes que estavam em frente a um outdoor de Jair Bolsonaro, em apoio ao presidente.

Na confusão, os manifestantes conseguiram tirar a arma das mãos do prefeito, e logo depois ele é colocado em um veículo e sai do local.

O chefe do executivo foi preso após o episódio, e teve a fiança arbitrada em R$ 15 mil.

Veja o momento da confusão:

