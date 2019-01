Vídeo - Assassino confesso, fala sobre detalhes do crime e se diz "arrependido"

Saiba Mais Polícia Suspeito de matar merendeira já foi preso por morder genitália de vizinha

“Não me mata pelo amor de deus, tenho filhos”, essas foram às últimas palavras da merendeira Silvana Tertuliano, antes de ser assassinada pelo ex-namorado, Jesus Ajala da Silva, conhecido como “Palhaço Sabiá”.

Somente após seu cunhado ver uma matéria sobre a morte da merendeira, onde o nome de ‘Sábia’ era citado, Jesus Ajala se entregou a polícia, na tarde desta terça-feira (15), na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), mas afirmou que falaria somente em juízo, mas como já havia a prisão preventiva decretada ele acabou confessando o crime.

Segundo ele, a intenção era se matar em seguida ao assassinato, mas não conseguiu retirar a faca que ficou cravada no corpo de Silvana. De acordo com a Delegada Jennifer Estevan, ele foi autuado por feminicídio e ocultação de cadáver. De acordo com o seu depoimento, o assassinato da ex-namorada foi planejado por dois dias antes do crime.

De acordo com Jesus ele matou com quatro facadas a merendeira depois do fim do namoro, pois a mulher teria dito que voltaria para o ex-marido, o pai de suas filhas. Silvana foi atraída para a casa onde foi morta por ‘Sábia’, com a desculpa que os dois deveriam conversar. Conforme a delegada, Jesus disse que tomou banho com a vítima antes de cometer o crime. “Ele disse que os dois se beijaram, tomaram banho juntos, mas não tiveram relação sexual. Isso os peritos que devem dizer ainda”.

Ao terminar o banho, a merendeira teria dito que iria reatar o relacionamento com o ex-marido, e que não havia mais chances entre eles. Então segundo Jesus, ele teria ficado descontrolado e com raiva, foi até o quarto e pegou uma faca que havia deixado em cima da cama, e quando Silvana saiu do banheiro ele partiu para cima dela.

Antes de ser receber o primeiro golpe no coração, a vítima implorou pela vida, “Não me mata porque eu tenho filhos”, mas ‘Sábia’ teria respondido: “Se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém”. Em seguida desferiu o golpe e depois mais três facadas.

O corpo de Silvana foi arrastado de volta para o banheiro e lá ficou até a sexta-feira (11), quando foi colocado em um carrinho de mão que o palhaço emprestou de uma amiga, com a desculpa que ia fazer sua mudança, e o desovou no terreno baldio. “Sábia” ainda levou até um terreno próximo a escola que a merendeira trabalhava a bicicleta e o celular da vítima deixando os pertences da vítima no local.

Depois do crime, ele limpou toda a casa com uma esponja de lavar louças, para não fazer barulho e a vizinhança não estranhar, mas ‘Sábia’ se esqueceu de limpar a pia do banheiro, onde respingos de sangue foram encontrados pela polícia. Após o crime, ele fugiu e se escondeu na casa de uma irmã.

A filha

Após o sumiço da mãe, uma das filhas da merendeira de 12 anos ligou para o pai, em Ribas do Rio Pardo, avisando que a mãe tinha desaparecido. A menina deixou um bilhete falando que tinha ido para a casa do pai, e que amava muito mãe.





A menina contou aos investigadores da polícia, que ‘Sábia’ e a mãe teriam discutido um dia antes do crime, e que a merendeira tentava terminar o relacionamento dos dois que havia começado há cinco meses. Mas, Jesus não aceitava o fim do namoro, e por isso, teria atraído e planejado a morte dela.

Saiba Mais Polícia Suspeito de matar merendeira já foi preso por morder genitália de vizinha

Deixe seu Comentário

Leia Também