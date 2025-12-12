Menu
VÍDEO: Atiradores ignoraram presença de crianças ao matar rapaz em Três Lagoas

Pelo menos três criminosos encapuzados entraram na conveniência para matar 'Thula'

12 dezembro 2025 - 11h55Luiz Vinicius
Atiradores não se importaram com a presença das criançasAtiradores não se importaram com a presença das crianças   (Reprodução/24H News MS)

Os três atiradores encapuzados, que invadiram uma conveniência para assassinar Weslei Lima Souto, de 30 anos, conhecido como 'Thula, no começo da noite de quinta-feira, dia 11, ignoraram a presença de duas crianças.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que os suspeitos chegam em um Hyundai HB20 e em poucos segundos, cometem o crime de homicídio na frente dos menores, no estabelecimento na região da Vila Verde, em Três Lagoas.

Weslei havia chegado de moto, uma Honda Biz, e nas câmeras de segurança, é possível notar que o veículo usado pelos criminosos já estava monitorado ele, devido à proximidade e o tempo de diferença para chegar ao local.

Após cometerem o crime, todos fugiram do local e estão sendo procurados pelas autoridades. Até o momento, não há informações a respeito da motivação para o crime.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica, estiveram no local dos fatos para os trabalhos de praxe.

 

