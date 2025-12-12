VÍDEO: Atiradores ignoraram presença de crianças ao matar rapaz em Três Lagoas

Os três atiradores encapuzados, que invadiram uma conveniência para assassinar Weslei Lima Souto, de 30 anos, conhecido como 'Thula, no começo da noite de quinta-feira, dia 11, ignoraram a presença de duas crianças.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que os suspeitos chegam em um Hyundai HB20 e em poucos segundos, cometem o crime de homicídio na frente dos menores, no estabelecimento na região da Vila Verde, em Três Lagoas.

Weslei havia chegado de moto, uma Honda Biz, e nas câmeras de segurança, é possível notar que o veículo usado pelos criminosos já estava monitorado ele, devido à proximidade e o tempo de diferença para chegar ao local.

Após cometerem o crime, todos fugiram do local e estão sendo procurados pelas autoridades. Até o momento, não há informações a respeito da motivação para o crime.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica, estiveram no local dos fatos para os trabalhos de praxe.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também