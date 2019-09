Vídeo - Bandido que assaltou farmácia morre em confronto com a polícia

Joilson Francelino, com informações do Diário Corumbaense

Alex Rocha de Oliveira, 31 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (27) após confronto com a Polícia Militar, em Corumbá. Ele é acusado de ter assaltado uma farmácia no centro do município, na última segunda-feira (23).

A polícia já estava procurando por Alex. Os militares chegaram até o bandido depois de ter localizado seu comparsa, que também teria assaltado o estabelecimento. O segundo bandido que não teve a identidade revelada foi quem informou o paradeiro de Alex.

De acordo com o site Diário Corumbaense, os militares chegaram ao local indicado e foram recebidos a tiros pelo bandido. Alex foi atingido e chegou a ser socorrido, mas morreu antes de dar entrada no hospital.

O assalto

Imagens do circuito de monitoramento mostraram quando os ladrões armados entraram e anunciaram o assalto. Enquanto um deles, magro e que usava casaco com capuz, roubava o dinheiro do caixa, o outro bandido, gordo e encapuzado, rendia os clientes. No momento do roubo, um homem que estava com um bebê de colo, foi abordado pelo bandido que usava capuz, além de uma mulher.

Os ladrões levaram R$ 490,00 do caixa da farmácia e um celular, uma aliança e uma chave de carro, dos clientes. Veja o momento do assalto:

