Vídeo: bandidos roubam carro no Jardim dos Estados e "tocam terror" no Panamá

Uma advogada que não terá a identidade revelada teve seu carro roubado, em plena luz do dia, na terça-feira (13), perto de onde trabalha, na Unimed - bairro Jardim dos Estados. Na sequencia, com o carro da vítima, os bandidos seguiram para o Jardim Panamá, onde tentaram invadir uma residência.

A advogada contou ao JD1 Notícias que o carro estava estacionado, próximo ao local de trabalho, e que na hora do almoço, por volta de 12h45 ela teria ido até o carro para guardar a marmita. Quando saiu às 15h para ir ao dentista deu falta do veiculo. “Fui em frente ao vizinho, que tem câmera de segurança e ai eles me ajudaram, tinham gravado certinho, de lá eu liguei pra polícia”, relata.

Ela conta que o carro foi roubado por volta das 14h. “Eles roubaram o meu carro, um uno 96, um carro sem nenhuma estrutura pra sair correndo. Pelo que eu soube pela polícia, por telefone, foi que o carro foi usado em um roubo a residência e que eles precisaram tirar as digitais quando encontraram o carro, que foi encontrado sem os quatro pneus, sem som, não me falaram onde encontraram o carro”, explica.

Após 13 minutos do roubo, os criminosos foram filmados tentando invadir a residência no Jardim Panamá, região distante do local onde o veiculo foi subtraído.

Nas imagens, é possível ver os criminosos dando chutes para entrar em residência. O veículo foi encontrado abandonado na Vila Romana. “Logo após roubarem meu carro, tem uma câmera de residência lá em que eles param com o meu carro em frente e dão chutes tentando abrir o portão pra arrombar, o delegado me disse que eles roubam os carros para usar como instrumento de outro crime", contou.

No momento da entrevista, a advogada estava retirando o carro na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos, e precisou rebocar o veiculo, que foi encontrado sem os quatro pneus.

Deixe seu Comentário

Leia Também