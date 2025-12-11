VÍDEO - Bomba é deixada com cartaz em portão de casa do Monte Castelo: 'seu presente de Natal'

Moradores da Rua Santa Maria, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande, acionaram a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (11) após encontrarem um cartaz com ameaça de morte e um artefato não identificado preso à grade de uma residência. O caso foi registrado por volta das 9h30.

Segundo a Polícia Militar, ao saírem para trabalhar, os moradores perceberam o cartaz com a mensagem “24/12 o dia de sua morte”, acompanhado do objeto suspeito fixado na entrada da casa. Assustados, eles imediatamente chamaram as autoridades.

Diante da gravidade da situação, os militares isolaram a área e solicitaram apoio das equipes especializadas do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais). O Grupo de Bombas e Explosivos foi até o local para avaliar o material.

Após inspeção técnica, os policiais constataram a necessidade de realizar o desmantelamento controlado do artefato, procedimento adotado para garantir a segurança dos moradores e das equipes envolvidas.

O material resultante da operação foi recolhido e será submetido à análise técnica. Um relatório detalhado deverá ser produzido posteriormente para auxiliar nas investigações.

A Polícia Civil deve assumir o caso para identificar os responsáveis pela ameaça e esclarecer a natureza do artefato deixado na residência. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.

