Menu
Menu Busca quinta, 11 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

VÍDEO - Bomba é deixada com cartaz em portão de casa do Monte Castelo: 'seu presente de Natal'

A ameaçada vinha ainda acompanhada de um recado, detalhando que o morador morreria no dia 24 de dezembro

11 dezembro 2025 - 14h53Brenda Assis

Moradores da Rua Santa Maria, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande, acionaram a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (11) após encontrarem um cartaz com ameaça de morte e um artefato não identificado preso à grade de uma residência. O caso foi registrado por volta das 9h30.

Segundo a Polícia Militar, ao saírem para trabalhar, os moradores perceberam o cartaz com a mensagem “24/12 o dia de sua morte”, acompanhado do objeto suspeito fixado na entrada da casa. Assustados, eles imediatamente chamaram as autoridades.

Diante da gravidade da situação, os militares isolaram a área e solicitaram apoio das equipes especializadas do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais). O Grupo de Bombas e Explosivos foi até o local para avaliar o material.

Após inspeção técnica, os policiais constataram a necessidade de realizar o desmantelamento controlado do artefato, procedimento adotado para garantir a segurança dos moradores e das equipes envolvidas.

O material resultante da operação foi recolhido e será submetido à análise técnica. Um relatório detalhado deverá ser produzido posteriormente para auxiliar nas investigações.

A Polícia Civil deve assumir o caso para identificar os responsáveis pela ameaça e esclarecer a natureza do artefato deixado na residência. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.

 

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Santa Casa da Capital
Polícia
Idoso morre horas após cair em casa de repouso de Alcinópolis
VÍDEO - Mãe admite abuso sexual contra a filha de 3 anos: 'mereço tudo o que vier'
Polícia
VÍDEO - Mãe admite abuso sexual contra a filha de 3 anos: 'mereço tudo o que vier'
VÍDEO: Motociclista fica ferido após atingir lateral de caminhão
Polícia
VÍDEO: Motociclista fica ferido após atingir lateral de caminhão
Sala Lilás vai atender mulheres e crianças
Polícia
Nioaque recebe a 57º Sala Lilás para atendimento de mulheres e crianças
Homem é preso tentando matar a ex em Alcinópolis: 'de hoje você não passa, capeta'
Polícia
Homem é preso tentando matar a ex em Alcinópolis: 'de hoje você não passa, capeta'
Vítima não resistiu após sofrer parada cardíaca
Polícia
Amigos encontram homem passando mal, que morre após parada cardíaca em Três Lagoas
Veículo teria sido furtado pelos criminosos
Polícia
AGORA: Criminoso reage à abordagem e é ferido a tiros em confronto com a PM em Três Lagoas
Depac Dourados
Polícia
Homem denuncia filho por injúria após ser chamado de 'aleijado' e 'caloteiro' em Dourados
Cinco foram presos
Polícia
Cinco são presos pela Polícia Civil em ação contra o tráfico doméstico em Eldorado
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
VÍDEO: Acidente entre caminhões causa congestionamento na região norte de Campo Grande

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Apartamentos populares
Cidade
Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica