Polícia

VÍDEO: Bombeiros fazem buscas por jovem que desapareceu no rio Paraguai

Vítima estava tomando banho quando submergiu e não retornou mais a superfície

26 novembro 2025 - 11h39Luiz Vinicius     atualizado em 26/11/2025 às 16h18
Buscas seguem sendo realizadasBuscas seguem sendo realizadas   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros de Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, faz buscas para tentar localizar um jovem, de 18 anos, que desapareceu nas águas do rio Paraguai, no final da tarde e início da noite desta terça-feira, dia 25.

O jovem estava tomando banho no rio quando se afogou e foi levado pela correnteza, próximo a uma área conhecida como Porto do Raul, nas proximidades do Bairro Borrowski.

Informações complementares do Corpo de Bombeiros apontam que a vítima estava a cerca de 30 metros das margens do rio e chegou a ser alertado sobre a profundidade e a forte correnteza, porém, decidiu permanecer no local.

Em determinado momento, ele submergiu e não retornou a superfície. Os militares iniciaram as buscas no começo da noite, mas o jovem não foi localizado.

As buscas seguem durante essa quarta-feira para tentar localizar o jovem.

 

