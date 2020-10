Vídeo: Bombeiros resgatam filhotes de cachorros presos em meio a pedras

No final da tarde da quinta-feira (16), no bairro Corumbela, zona sul de Corumbá, a equipe do 3° Grupamento de Bombeiros Militar resgataram filhotes de cachorro que estavam presos em meio às pedras. Crianças e curiosos pararam para assistir o salvamento.

De acordo com relato passado para a Central de Operações do 3°Grupamento, estariam escutando latidos de filhotes de cachorro ao longo do dia. Ao perceberem que o local era de difícil acesso até para a cadela que deu a luz as crias. Os filhotes acabaram caindo em um vão mais estreito, solicitando assim apoio dos militares.

Para realizar a retirada dos animais foi necessário movimentar algumas pedras pesadas, devido à dificuldade foi utilizando um cambão para retirar um dos filhotes, os outros exigiu movimentos de contorcionismo dos militares.

Os filhotes aparentemente sadios foram deixados aos cuidados da cadela e seu proprietário.

Deixe seu Comentário

Leia Também