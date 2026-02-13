VÍDEO: Cachorro é morto ao ser atacado por pit bulls no Nova Lima

Uma cadelinha vira-lata, de 6 meses, morreu ao ser atacada por dois cachorros da raça pit bull durante a tarde desta sexta-feira (13), na Avenida Candido Garcia de Lima, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.
Conforme as informações apuradas pela reportagem, a tutora do animal saiu de casa para receber uma encomenda e deixou o portão aberto. Neste momento, o cachorro saiu e chegou a brincar um pouco na rua.
Em determinado momento, a ‘cadelinha’ teria percebido os pit bulls e voltou correndo para dentro de casa. Ainda assim, ela foi atacada e morta pelos animais. As cenas são fortes e foram gravadas por câmeras de segurança do imóvel.
Os proprietários da casa relataram ainda que uma bebê estava na sala. Por sorte, a porta estava fechada.
Durante o ataque, o proprietário dos cachorros usou um pedaço de ferro para separar a briga. Posteriormente, fugiu com os animais e não chegou a ser identificado ou preso.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e atenderam a ocorrência.
