Vídeo - Cadeirante "volta a andar" para furtar bebida

Jônathas Padilha, com informações do Terra

Um homem, ainda não identificado, se passou de cadeirante nesse sábado (4) para furtar uma bebida cara em um supermercado em Foz do Iguaçu, região oeste do Paraná. Os funcionários do estabelecimento só ficaram sabendo do furto pelas câmeras de segurança.

O ladrão entrou no mercado e passou por vários setores de compra, mas quando chegou à ala das bebidas, ele ficou a espreita para ver se alguém estava olhando, se levantou e pegou um Uísque escocês de R$53 e escondeu por debaixo de sua roupa.

Quando o falso cadeirante chegou ao caixa com vários produtos, desistiu da compra e saiu somente levando a bebida escondida. A atitude inusitada despertou a suspeita da atendente, que falaram com a segurança e verificaram as câmeras de segurança.

