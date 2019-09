Vídeo - Cães debilitados são resgatados em fazenda

O capataz Jailson Ferreira do Nascimento, 57 anos, foi detido nesta segunda-feira (23), por maus tratos a 40 cães de caça em uma fazenda na MS-040, em Campo Grande.

A equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (Decat), foi acionado por uma denúncia de que os animais estavam sofrendo maus tratos sem água e comida.

Segundo o delegado titular, Maércio Alves Barbosa, os animais foram encontrados em canis improvisados em galinheiros. “Estavam em lugares pequenos, e amontoados, em grande quantidade, alguns cães estavam com a corda muito curta e alguns não alcançavam as vasilhas de água’, afirmou.

Os cães de caça, foram resgatados pela Decat e encaminhados aos cuidados do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). No local, eles ainda foram chipados para poderem ser levados a um abrigo temporário. Agentes do CCZ colheram amostras de sangue dos cães para que exames possam ser realizados.

De acordo com o delegado, Jailson Ferreira, cometeu maus tratos que é previsto na Lei dos crimes ambientais Art. 32 como crime ambiental.“Vai ser feito um termo circunstancial de ocorrência e vai ser encaminhado ao poder judiciário, onde a pena é de três meses a um ano de detenção, considerada branda”, explicou Maércio.

Vídeo dos cães comendo as próprias fezes:

