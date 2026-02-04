Menu
Menu Busca quarta, 04 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

VÍDEO: Câmera flagrou assassinato de trabalhador em churrascaria de Cassilândia

O suspeito chegou ao local em um veículo branco, fugindo logo após o crime

04 fevereiro 2026 - 14h24Brenda Assis     atualizado em 04/02/2026 às 17h03

O assassinato do trabalhador foi filmado por câmeras de segurança em uma churrascaria localizada na cidade de Cassilândia, a 412 quilômetros de Campo Grande, durante a manhã desta quarta-feira (4).

Conforme as imagens obtidas pela reportagem, o vídeo mostra o momento que o suspeito se aproxima e desfere o primeiro golpe na região da nuca da vítima. Na sequência, o homem cai e mesmo assim é golpeado várias vezes.

Após o crime, o autor das facadas fugiu em um Volkswagen Gol branco. Informações iniciais, divulgadas por sites locais, apontam que a vítima teria sido golpeada cerca de 10 vezes.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

 

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem que matou amigo em Miranda é preso se escondendo em Bonito
Polícia
Homem que matou amigo em Miranda é preso se escondendo em Bonito
Cigarros foram apreendidos e levados para a Receita Federal
Polícia
Carro é encontrado abandonado com R$ 60 mil em cigarros contrabandeados em Itaporã
Casal é preso na BR-487 com haxixe que seria entregue no Paraná
Polícia
Casal é preso na BR-487 com haxixe que seria entregue no Paraná
Arma apreendida pelos policiais
Polícia
Carabina é encontrada em caminhão e dois homens são presos em Jardim
Quatro são presos em operação contra tráfico e receptação em Corumbá
Polícia
Quatro são presos em operação contra tráfico e receptação em Corumbá
Delegacia de Atendimento à Mulher em Corumbá
Polícia
Idosa de 62 anos se tranca em quarto para fugir do marido em Corumbá
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Motorista causa acidente, deixa grávida ferida e foge sem prestar socorro em Corumbá
Prisão aconteceu horas após o crime
Polícia
Homem estupra a irmã de 15 anos enquanto ela dormia em aldeia de Juti
Carvoaria estava irregular no local
Polícia
Carvoaria clandestina é fechada e gerente e proprietário são presos em Campo Grande
Caso aconteceu em uma churrascaria
Polícia
Homem é assassinado a facadas em estacionamento de churrascaria de Cassilândia

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026