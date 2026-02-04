VÍDEO: Câmera flagrou assassinato de trabalhador em churrascaria de Cassilândia

O assassinato do trabalhador foi filmado por câmeras de segurança em uma churrascaria localizada na cidade de Cassilândia, a 412 quilômetros de Campo Grande, durante a manhã desta quarta-feira (4).
Conforme as imagens obtidas pela reportagem, o vídeo mostra o momento que o suspeito se aproxima e desfere o primeiro golpe na região da nuca da vítima. Na sequência, o homem cai e mesmo assim é golpeado várias vezes.
Após o crime, o autor das facadas fugiu em um Volkswagen Gol branco. Informações iniciais, divulgadas por sites locais, apontam que a vítima teria sido golpeada cerca de 10 vezes.
Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.
