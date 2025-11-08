Menu
Polícia

VÍDEO: Câmera capta disparos e desespero durante atentado a dupla em Sonora

Duas pessoas - um jovem, de 18 anos, e um adolescente, ficaram feridos

08 novembro 2025 - 13h12Luiz Vinicius
Pessoas do estabelecimento precisaram se abrigar após os disparosPessoas do estabelecimento precisaram se abrigar após os disparos   (Reprodução Via Rio Verde News)

Câmera de segurança de um estabelecimento captou os cinco disparos realizados durante um atentado que aconteceu em uma praça pública em Sonora, a 361 quilômetros de Campo Grande, na noite desta sexta-feira, dia 7.

Duas pessoas - um jovem, de 18 anos, e um adolescente, ficaram feridos. Em resposta ao fato criminoso, a Polícia Militar prendeu um jovem, de 18 anos, e um adolescente, de 15 anos, responsável pelos disparos.

Informações do site Rio Verde News apontam que o menor de idade, ferido de raspão, foi atendido no hospital da cidade, mas não corre risco de morte.

Já o jovem, de 18 anos, precisou ser transferido para Coxim em decorrência do estado grave de saúde que se encontrava, em razão da gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar tomou conhecimento do caso e passou a realizar diligências e identificou os dois suspeitos, sendo que o garoto, de 15 anos, é quem realizou os disparos. A arma do crime, um revólver de calibre 38, foi encontrado na casa da mãe do suspeito, de 18 anos.

 

