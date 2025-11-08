VÍDEO: Câmera capta disparos e desespero durante atentado a dupla em Sonora

Saiba Mais Polícia Jovem é ferido com cinco tiros e adolescente é atingido em atentado em Sonora

Câmera de segurança de um estabelecimento captou os cinco disparos realizados durante um atentado que aconteceu em uma praça pública em Sonora, a 361 quilômetros de Campo Grande, na noite desta sexta-feira, dia 7.

Duas pessoas - um jovem, de 18 anos, e um adolescente, ficaram feridos. Em resposta ao fato criminoso, a Polícia Militar prendeu um jovem, de 18 anos, e um adolescente, de 15 anos, responsável pelos disparos.

Informações do site Rio Verde News apontam que o menor de idade, ferido de raspão, foi atendido no hospital da cidade, mas não corre risco de morte.

Já o jovem, de 18 anos, precisou ser transferido para Coxim em decorrência do estado grave de saúde que se encontrava, em razão da gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar tomou conhecimento do caso e passou a realizar diligências e identificou os dois suspeitos, sendo que o garoto, de 15 anos, é quem realizou os disparos. A arma do crime, um revólver de calibre 38, foi encontrado na casa da mãe do suspeito, de 18 anos.

