terça, 03 de fevereiro de 2026
Polícia

VÍDEO: Câmera flagra discussão e tiros que mataram homem em Rio Brilhante

Em alguns momentos da discussão, Renato aponta para cintura ao indicar que estaria armado

03 fevereiro 2026 - 13h23Luiz Vinicius
Morte aconteceu em uma conveniênciaMorte aconteceu em uma conveniência   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Câmeras de segurança registraram o momento em que acontece a discussão entre Renato Aparecido da Silva Coelho, de 57 anos, e o proprietário de uma conveniência. As imagens também flagram os disparos efetuados pelo dono do estabelecimento, que culminaram na morte do homem.

O caso aconteceu durante a noite desta segunda-feira, dia 2, em Rio Brilhante - a 160 quilômetros de Campo Grande. A motivação para a discussão continua sendo apurada pelas autoridades e o suspeito dos disparos não foi localizado.

Conforme as imagens, divulgadas pelo portal Rio Brilhante em Tempo Real, em determinados momentos, Renato aparece apontando para a cintura, indicando estar armado no momento da discussão.

Logo depois, câmeras do lado de fora do estabelecimento flagram a briga e consequentemente, os disparos que causaram a morte de Renato.

Testemunhas disseram que Renato estava com um simulacro de arma de fogo enquanto permaneceu no estabelecimento.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe. O caso é investigado como homicídio simples.

 

