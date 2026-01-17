Menu
Polícia

VÍDEO: Câmera flagrou momento em jovem é atingido por tiro em Dourados

Ele chegou a ser socorrido pelo irmão, mas morreu antes de dar entrada na unidade de saúde

17 janeiro 2026 - 11h53
Crime aconteceu em frente a uma tabacariaCrime aconteceu em frente a uma tabacaria   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Imagens de câmera de segurança flagraram o exato momento em que Leandro Cáceres Quintana, de 22 anos, é atingido por um disparo de arma de fogo, que foi suficiente para causar a morte do jovem, na noite desta sexta-feira, dia 16, em Dourados.

Ele estava na frente de uma tabacaria, no Parque das Nações, quando se levantou para conversar com dois indivíduos e de repente, foi atingido pelo disparo e logo na sequência caiu.

Um dos presentes ainda tenta mantê-lo acordado e posteriormente, cenas que não foram captadas, o irmão da vítima aparece no local e o coloca em um carro para encaminhá-lo até a unidade de saúde.

Porém, um amigo que também acompanhou o resgate, viu que Leandro não apresentava sinais vitais e morreu antes mesmo de chegar a UPA.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

 

