VÍDEO: Câmera flagrou momento que homem joga remédios em bueiro em Nova Andradina

Câmera de segurança instalada na esquina da rua Israel da Silva Nantes com a Avenida Antônio Joaquim de Mourada Andrade, em Nova Andradina, flagrou o momento em que um homem descarta vários medicamentos de maneira irregular.

O episódio aconteceu no dia 15 deste mês, mas só foi revelado após uma denúncia chegar ao conhecimento das autoridades e o prefeito Dr. Leandro Fedossi, anunciar nas redes sociais, medidas para tentar identificar o indivíduo.

Segundo o site Jornal da Nova, o prefeito esteve no local acompanhado do secretário municipal de Saúde, Hermes dos Santos, para verificar as condições dos medicamentos descartados de forma irregular.

Ainda conforme o site, a administração municipal iniciou uma apuração para identificar o responsável pelo descarte.

Assim que for identificado, o suspeito deverá ser formalmente notificado.

