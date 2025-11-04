VÍDEO: Câmera flagrou motociclista rampando quebra-molas antes de morrer no São Conrado

Saiba Mais Trânsito Motociclista morre após acidente em avenida do São Conrado

Câmeras de segurança flagraram o momento que o motociclista rampou um quebra-molas antes de cair e morrer na Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima, no São Conrado, em Campo Grande, durante a madrugada desta terça-feira (4).

Conforme o vídeo, ele aparece trafegando quando passa em alta velocidade pelo redutor de velocidade, caindo na sequência. Consta no boletim de ocorrência, que o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e não teve tempo de salvar a vítima, declarado o óbito ainda no local.

No local, não teve nenhum responsável e a motocicleta, uma Suzuki JTA, foi removida. A Polícia Militar de Trânsito, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para o trabalho de praxe.

Assista as imagens:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Saiba Mais Trânsito Motociclista morre após acidente em avenida do São Conrado

Deixe seu Comentário

Leia Também