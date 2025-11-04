Menu
Menu Busca terça, 04 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

VÍDEO: Câmera flagrou motociclista rampando quebra-molas antes de morrer no São Conrado

O rapaz faleceu ainda no local do acidente; até o momento ele não chegou a ser identificado

04 novembro 2025 - 16h11Brenda Assis

Câmeras de segurança flagraram o momento que o motociclista rampou um quebra-molas antes de cair e morrer na Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima, no São Conrado, em Campo Grande, durante a madrugada desta terça-feira (4).

Conforme o vídeo, ele aparece trafegando quando passa em alta velocidade pelo redutor de velocidade, caindo na sequência. Consta no boletim de ocorrência, que o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e não teve tempo de salvar a vítima, declarado o óbito ainda no local.

No local, não teve nenhum responsável e a motocicleta, uma Suzuki JTA, foi removida. A Polícia Militar de Trânsito, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para o trabalho de praxe.

Assista as imagens:

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

No trajeto até a delegacia, ela afirmou estar grávida de trigêmeos e ser portadora de leucemia
Polícia
Mulher é flagrada se passando por advogada tentando defender homem preso em MT
Homem é esfaqueado durante briga por lixo com vizinho no Santa Luzia
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga por lixo com vizinho no Santa Luzia
Adolescente inventa tentativa de sequestro para não ir à escola e boato se espalha em MS
Polícia
Adolescente inventa tentativa de sequestro para não ir à escola e boato se espalha em MS
Grupo criminoso se passava por policiais; materiais apreendidos na ação.
Polícia
Presa em Campo Grande, advogada que assaltava muambeiros é alvo de ameaças
O caso foi flagrado na manhã de hoje
Polícia
VÍDEO: De muleta e tudo, homem finge ser deficiente para pedir esmola em Três Lagoas
Diulia segue em estado grave
Polícia
Adolescente de 17 anos é quem empinou moto e atropelou jovem em Sidrolândia
Mulher passa mal e morre ao cair saindo do banheiro em Três Lagoas
Polícia
Mulher passa mal e morre ao cair saindo do banheiro em Três Lagoas
Pitbull matou a cadela
Polícia
Pitbulls soltos no Oscar Salazar matam cachorros e dono é levado para delegacia
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Jovem é esfaqueado durante briga com padrasto e socorrido em estado grave
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida pelo filho após morrer dormindo no Colúmbia

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote