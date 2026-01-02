Menu
VÍDEO: Câmera flagrou prisão de homem que tentou estuprar escrivã da Polícia Civil

Ele tentou fugir em uma motocicleta, mas foi interceptado pelo militar

02 janeiro 2026 - 16h23Luiz Vinicius
Local onde ele foi presoLocal onde ele foi preso   (Divulgação/Batalhão de Choque)

Câmera de segurança flagrou o momento em que um policial militar do Batalhão de Choque, que estava de folga, conseguiu deter um indivíduo, de 24 anos, que tentou estuprar uma escrivã da Polícia Civil, de 42 anos, na Avenida Rita Vieira de Andrade, em Campo Grande, na noite desta quinta-feira, dia 1º.

Ele tentou fugir em uma motocicleta, mas foi interceptado pelo militar, que o empurrou ao chão e conseguiu realizar a detenção, até a chegada de uma viatura do Batalhão de Choque.

Segundo informado pela corporação, a vítima realizava uma corrida pela avenida, quando foi abordada pelo indivíduo, que portava uma faca. Num primeiro momento, ela acreditou trata-se de um assalto e chegou a entregar o celular.

Porém, o homem indicou que não queria o celular e tentou arrastá-la até um terreno baldio, cometendo série de ameaças, quando ambos foram surpreendidos pela presença do policial militar à paisana. O suspeito tentou fugir após largar a faca, mas foi alcançado pelo militar.

Após ser preso por um policial militar do Batalhão de Choque à paisana, ele relatou que tinha plena ciência do ato que estava cometendo e explicou que queria manter relações sexuais com outra mulher que lhe causasse interesse.

Uma equipe do Batalhão de Choque se fez presente no local, encaminhando a vítima e o homem para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

 

