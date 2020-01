Vídeo - Câmeras flagram confusão e tiro que matou jovem em posto

Priscilla Porangaba, com informações do Ivihoje

Um vídeo feito por uma pessoa, não identificada, mostra o soldado Elizeu Teixeira Neves, de 28 anos, que estava em folga atirando contra Gustavo Henrique de Azevedo da Silva, de 19 anos, durante uma confusão em um posto de combustíveis de Ivinhema na madrugada de sábado (25).

Segundo o Ivihoje, as imagens mostram um grupo indo em direção ao carro do policial, um dos integrantes agride o soldado, que atira em seguida. O militar sai do veículo, há uma discussão e então o amigo dele entra e eles vão embora.

Elizeu está preso e, segundo o comando da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, a Corregedoria da corporação acompanha o caso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o policial estava com mais dois amigos no posto e um deles se envolveu em confusão com outro grupo. A situação foi apaziguada e o soldado e um terceiro amigo entraram no carro para irem embora.

Conforme o vídeo e o registro da ocorrência, vários rapazes se aproximam do carro do soldado e um leva a mão para dentro do veículo, pela janela do motorista. Em seguida se ouve um tiro, há dispersão e uma nova discussão com o amigo do militar.

O tiro disparado pelo policial matou o rapaz, que foi atingido no tórax. Um segundo jovem, de 23 anos, teve ferimento na coxa e foi transferido para um hospital de Dourados devido a gravidade do ferimento.

À Polícia Civil, o soldado afirmou que foi agredido com um soco dado por Gustavo e por isso atirou. Falou também que fez apenas um disparo no posto.

