Vídeo: candidata a prefeita tem casa "metralhada" em MS

A casa da candidata a prefeita pelo MDB, Fabiana Silveira Galvão, de 46 anos, foi alvo de vários disparos de arma de fogo, em Ribas do Rio Pardo, que fica a 103 km de Campo Grande . O caso aconteceu na noite de ontem (10), por volta das 21h40, na Rua Venina da Silva Lemos, no Jardim Vista Alegre.

Conforme boletim de ocorrência, a candidata revelou que estava dentro de sua residência quando um veículo, aparentemente do modelo Chevrolet Corsa Sedan, de cor prata, parou em frente a casa. Foi quando o passageiro, que estava no banco da frente efetuou vários disparos contra o portão da garagem.

Os criminosos fugiram do local após os disparos, que atingiram o portão e o teto da garagem, além do vidro traseiro do veículo da vítima. A polícia encontrou cinco projéteis.

Os atiradores ainda não foram localizados. O caso foi regostrado na Delegacia de Polícia do município como ameaça e disparo de arma de fogo.

