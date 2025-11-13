Menu
Menu Busca quinta, 13 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Polícia

VÍDEO: Carga com quase 3 toneladas de drogas é apreendida em Rio Brilhante

Entorpecentes estavam escondidos em meio a fécula de mandioca

13 novembro 2025 - 12h12Luiz Vinicius
Drogas foram apreendidas pela PRFDrogas foram apreendidas pela PRF   (Divulgação/PRF)

Motorista, que não teve a identificação revelada, foi preso após ser flagrado carregando quase 3 toneladas de maconha escondidas em uma carga de fécula de mandioca, em Rio Brilhante, na noite desta quarta-feira, dia 12.

A apreensão aconteceu após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, que notou um nervosismo por parte do caminhoneiro ao prestar informações sobre a viagem.

Primeiramente, a denúncia chegou até os agentes indicando que um caminhão transportava uma carga com risco de cair sobre a pista.

Assim, equipes da PRF passaram a fiscalizar a BR-163 e abordaram o referido veículo citado na denúncia. 

Durante a vistoria, foi localizada grande quantidade de maconha escondida na carga. O motorista disse que não sabia da existência da droga.

O preso, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Rio Brilhante.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação acontece em Corumbá e Campo Grande
Polícia
PF volta à carga contra tráfico e prende dois em ação em Corumbá e Campo Grande
Casas -
Polícia
Golpista que prometia 'atalho' para casas da Emha é pego por vítimas em mercado da Capital
Polícia Civil fez uma ação na cidade para desmantelar grupo
Polícia
Exploradas sexualmente, adolescentes eram recrutadas por aplicativos em Bataguassu
Viatura Polícia Militar
Justiça
Justiça manda demitir policial que contrabandeava celulares em MS
Vítima foi atingida a facadas
Polícia
Suspeito matou homem a facadas em Miranda após ter droga furtada
Carga de tilápia apreendida
Polícia
VÍDEO: Fiscalização apreende 5 toneladas de tilápia irregular em Campo Grande
Já desconfiado, marido flagra traição da esposa e leva coronhadas do 'Ricardão' na Capital
Polícia
Já desconfiado, marido flagra traição da esposa e leva coronhadas do 'Ricardão' na Capital
Sede do Garras, em Campo Grande
Polícia
Condenado por estupro em Roraima é preso no Aero Rancho
Caso foi registrado na Dam de Três Lagoas
Polícia
Homem joga álcool na esposa e ameaça queimá-la viva em Três Lagoas
Corpo foi enterrado em cova rasa
Polícia
Desentendimento fez acusado matar e enterrar homem em cova rasa em Ponta Porã

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande