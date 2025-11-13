VÍDEO: Carga com quase 3 toneladas de drogas é apreendida em Rio Brilhante

Motorista, que não teve a identificação revelada, foi preso após ser flagrado carregando quase 3 toneladas de maconha escondidas em uma carga de fécula de mandioca, em Rio Brilhante, na noite desta quarta-feira, dia 12.

A apreensão aconteceu após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, que notou um nervosismo por parte do caminhoneiro ao prestar informações sobre a viagem.

Primeiramente, a denúncia chegou até os agentes indicando que um caminhão transportava uma carga com risco de cair sobre a pista.

Assim, equipes da PRF passaram a fiscalizar a BR-163 e abordaram o referido veículo citado na denúncia.

Durante a vistoria, foi localizada grande quantidade de maconha escondida na carga. O motorista disse que não sabia da existência da droga.

O preso, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Rio Brilhante.

