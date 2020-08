Vídeo: carreta tomba em Rotatória na BR-262

Uma carreta tombou na manhã desta quinta-feira (27), na BR-262, em Anastácio. O acidente assustou motorista que trafegavam pela rodovia, mas apesar do susto, o condutor da carreta não sofreu ferimentos.

De acordo com o site O Pantaneiro, o fato aconteceu por volta das 6 horas da manhã, quando caminhoneiro transportava uma carga de MDF para Corumbá. No trevo de Anastácio, perdendo o controle do veículo e tombando.

Pelas imagens é possível ver quando ao fazer a rotatória, o caminhão tomba no meio da pista. Um motorista que vinha logo atrás conseguiu frear. O acidente aconteceu depois da carga se desajustar dentro do veículo causando o desequilíbrio e o tombamento.

